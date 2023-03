Invasion de l'Ukraine - Plainte du Shakhtar Donetsk auprès de la Commission européenne contre la FIFA

Après le déclenchement de la guerre, la FIFA a décidé de permettre aux footballeurs étrangers de quitter l'Ukraine et la Russie. La Fédération internationale de football a d'abord suspendu les contrats des joueurs et entraîneurs étrangers, puis leur a donné la possibilité de résilier unilatéralement leur contrat si aucun accord n'était trouvé avec le club. Avec ce règlement, le Shakhtar a entre autres perdu David Neres, Tete et Dentinho. Le club a essayé de récupérer les 40 millions d'euros auprès de la FIFA. Mais l'instance dirigeante du football mondial a déclaré que ces mesures étaient une conséquence inévitable de la situation en Ukraine. Avant d'interpeller la Commission européenne, le Shakhtar avait saisi le Tribunal arbitral du sport qui a confirmé les règles de la FIFA. Après le départ de ses nombreux joueurs étrangers, le Shakhtar a été éliminé par Feyenoord en huitièmes de finale de l'Europa League au début du mois. Les Ukrainiens se sont inclinés 7-1au Kuip, après un match nul à l'aller (1-1). (Belga)