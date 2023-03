ITF Croissy-Beaubourg - Greet Minnen éliminée en quarts de finale en Ile-de-France

Greet Minnen (WTA 167), 25 ans, a été battue en effet par la Britannique Jodie Anna Burrage (N.4), 23 ans, 132e mondiale, en trois sets - 3-6, 6-4, 7-5 - et 2 heures 16 minutes de jeu. La Britannique pourrait retrouver une autre joueuse belge sur sa route en demi-finales. Dans la foulée en effet, Yanina Wickmayer, 33 ans, 211e au classement WTA, doit défier la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, 31 ans, 201e mondiale. Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées cette fois et formant la première tête de série, joueront aussi au stade des quarts de finale du tableau du double contre la Grecque Sapfo Sakellaridi et l'Américaine Chiara Scholl. Le match est au programme en fin de journée. (Belga)