ITF Murska Sobota - Magali Kempen rejoint les quarts de finale en simple et les demi-finales en double

Magali Kempen, 25 ans, 244e au classement WTA, a battuau 2e tour la Serbe Lola Radivojevic (WTA 270) en trois manches 6-4, 4-6 et 6-0. La partie a duré plus de deux heures (2h02). En quarts de finale, l'Anversoise sera opposée à la jeune Russe de 19 ans Tatiana Prozorova (WTA 311), issue des qualifications. Associée à la Suissesse Xenia Knoll (WTA 216 en double) avec qui elle forme la 4e paire tête de série, Magali Kempen, 172e en double, a ensuite joué son match des quarts de finale du double. La paire belgo-helvétique a éliminé les Slovènes Veronika Erjavec et Nina Potocnik 6-4 et 6-4 après 1h14 de jeu. La première tête de série, la Polonaise Weronika Falkowska (WTA 92 en double) et la Grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 200) seront leurs adversaires en demi-finales. (Belga)