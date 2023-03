La Bourse de Tokyo finit en baisse après le détachement des dividendes au Japon

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,36% à 27.782,93 points à la clôture et l'indice élargi Topix a perdu 0,61% à 1.983,32 points. Du fait des raisons techniques liées au détachement des dividendes d'entreprises japonaises bouclant leur exercice financier annuel au 31 mars, la Bourse de Tokyo a été exceptionnellement peu sensible à la confiance retrouvée sur les marchés européens et à Wall Street la veille. La Bourse de Hong Kong, à l'inverse, évoluait en légère hausse, l'indice Hang Seng progressant de 0,17% vers 06H25 GMT. Le yen remontait par rapport au dollar, qui valait 132,50 yens vers 06H30 GMT contre 132,86 yens mercredi à 21H00 GMT. La devise japonaise s'appréciait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 143,60 yens contre 144,08 yens la veille. La monnaie européenne baissait à peine par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0837 dollar contre 1,0844 dollar mercredi à 21H00 GMT. Le marché du pétrole bougeait peu: le baril de WTI américain prenait 0,14% à 73,06 dollars vers 06H20 GMT (08H20, heure de Bruxelles) et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait (-0,03% à 78,26 dollars). (Belga)