La composition du Conseil consultatif des aînés sera modifiée

L'objectif de ce texte, porté par la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, Karine Lalieux (PS), est de permettre d'améliorer son fonctionnement. Le CCFA est en effet confronté à un problème d'absentéisme pour cause de maladie ou de décès. Avec le projet de loi adopté jeudi, le CCFA ne sera plus composé de personnes physiques, mais de représentants d'organisations compétentes en matière de politique des aînés. Ce Conseil est chargé, entre autres, de fournir des avis dans les domaines des aînés, tels que, par exemple, les pensions, la mobilité ou l'accès aux soins de santé. (Belga)