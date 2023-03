La reine Mathilde à l'Atomium avec des élèves du primaire pour les 25 ans de Child Focus

Dans le décor futuriste d'une des neuf sphères de l'édifice, rehaussé de tables et chaises colorées pour accueillir tout ce petit monde, la souveraine a d'abord échangé quelques mots avec une dizaine de parents d'enfants disparus, tout comme la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Parmi ces parents se trouvaient notamment Paul et Betty Marchal, les parents d'An qui fut victime de Marc Dutroux. La Reine, présidente d'honneur de Child Focus, s'est ensuite assise à la table d'élèves de l'école néerlandophone De Klimop, à Dilbeek, et de l'école francophone du Bois de la Cambre, à Ixelles. Conversant avec intérêt avec les enfants répartis par tables de six, elle a prêté une oreille attentive aux explications d'une bénévole de Child Focus qui, a détaillé les règles du jeu interactif "Max 24/7". Les enfants y font connaissance avec neuf élèves fictifs, aux prises avec une situation qui les met mal à l'aise. Les jeunes joueurs et joueuses doivent alors aider ces nouveaux élèves en apprenant notamment à les aiguiller vers des personnes de confiance. "C'est important aussi d'apprendre pour pouvoir aider les autres plus tard", a commenté Nolan, 12 ans. Lancée en février 2021 pour les 10-12 ans, l'initiative "Max" encourage les enfants à désigner un adulte de l'entourage direct (qui n'a donc pas été rencontré en ligne) à qui confier ses problèmes, poser ses questions ou avec qui simplement discuter. Il peut s'agir d'un parent, d'un frère, d'une soeur ou d'un autre membre de la famille, d'un ou une animatrice au sein d'un mouvement de jeunesse, d'un professeur... (Belga)