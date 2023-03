Le président des Émirats arabes unis nomme son fils aîné prince héritier d'Abou Dhabi

Cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed siège notamment au conseil d'administration de la compagnie nationale pétrolière émiratie ADNOC. Il est très impliqué dans des projets pour la jeunesse et l'environnement. Le souverain d'Abou Dhabi, capitale et émirat qui concentre les plus importantes réserves pétrolières de la fédération, est traditionnellement le chef de l'État fédéral fondé en 1971. De ce fait, le nouveau prince héritier âgé de 41 ans, devrait devenir un jour le prochain président des Émirats. Dans le cadre d'un remaniement annoncé mercredi soir par les médias d'État, le frère du président, cheikh Mansour ben Zayed Al-Nahyane, qui est le propriétaire du club de football britannique Manchester City, a pour sa part été nommé vice-président de ce pays du Golfe. Il exercera cette fonction conjointement avec le souverain de Dubaï et Premier ministre de la fédération, cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum. Tahnoun ben Zayed, conseiller à la sécurité nationale et président du fonds souverain ADQ, a lui été nommé mercredi vice-souverain d'Abou Dhabi, de même que Hazza ben Zayed, un autre frère du président. L'actuel dirigeant Mohammed ben Zayed, souvent connu sous le nom de "MBZ", est devenu président des Émirats et dirigeant d'Abou Dhabi à la mort de son demi-frère cheikh Khalifa en mai 2022. (Belga)