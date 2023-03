Le service de médiation pour le consommateur a traité plus de 14.000 dossiers en 2022

Au total, 3.635 dossiers ont effectivement donné lieu à une procédure de médiation entre consommateurs et entreprises afin de dégager une solution à l'amiable. Près de 2.500 réclamations ont en revanche été déclarées non recevables. Enfin, 3.846 dossiers ont été transmis aux médiateurs compétents via le Service de médiation pour le consommateur, qui fait office de guichet unique pour la résolution extrajudiciaire des litiges en Belgique. Le reste des dossiers traités (4.148) concernaient des demandes d'informations. En moyenne, une procédure engagée auprès du Service de médiation pour le consommateur durait 53 jours en 2022. Les secteurs les plus concernés par une demande de médiation sont les "services relatifs à l'entretien et à la réparation du logement" (916 dossiers), les "meubles et décoration" (487), les "biens de technologie de l'information et de la communication" (326), les "services en lien avec le sport et les loisirs" (271) et les "compagnies aériennes" (254). Au total, ce sont plus de 76.202 demandes de consommateurs qui ont été déposées auprès de l'ensemble des médiateurs des secteurs réglementés en 2022. Parmi elles, 30.966 ont fait l'objet d'une enquête et une solution a pu être trouvée dans 23.269 dossiers. (Belga)