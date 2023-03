L'industrie automobile britannique sur la voie de la reprise

Le nombre de voitures assemblées dans des usines britanniques a atteint 69.707 unités le mois passé, soit pas moins de 8.000 voitures de plus par rapport au même mois l'an dernier, annonce la Fédération britannique des fabricants et vendeurs de voitures (Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT). Leur rapport fait état d'une amélioration dans les pénuries subies dans la chaine d'approvisionnement, notamment de semi-conducteurs depuis 2019. La production à destination du marché domestique a augmenté de 20% et de 11% pour le marché étranger, avec la majeure partie des exportations britanniques vers des partenaires de l'Union européenne. Les livraisons vers l'UE ont grimpé de 6,5%, contribuant à compenser les chutes des exportations vers les USA et la Chine, prouvant la nécessité de la poursuite du libre-échange entre le Royaume-Uni et le bloc, assure la fédération sectorielle. La transition vers la mobilité électrique se poursuit aussi avec une production combinée des différentes technologies (plug-in, hybride) en hausse de pas moins de 72% de 15.905 à 27.392. Ce qui équivaut à deux véhicules sur cinq produits au cours du mois qui sont dotés de technologies électriques. Selon le directeur exécutif de SMMT, Mike Hawes, la croissance du mois de février dans la production automobile britannique indique que "l'industrie est en route pour la reprise". (Belga)