Lufthansa à nouveau proche de monter à bord d'Ita Airways

Le document approuvé fixe les lignes pour le développement de la flotte d'Ita, le réseau et les objectifs stratégiques. Les discussions, dont le contenu n'a pas été dévoilé, ont rassemblé le ministre italien des Finances Giancarlo Giorgetti, le patron de Lufthansa Carsten Spohr et Antonino Turicchi, président de la compagnie actuellement détenue à 100% par l'Etat italien. Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines, veut acquérir dans un premier temps une participation de 40%, pour un prix qui serait négocié entre 200 et 250 millions d'euros, selon les médias italiens. Le groupe allemand a connu deux tentatives avortées d'entrer au capital d'Alitalia, en 2009 et en 2019. Ita Airways a enregistré en 2022 une perte nette de 486 millions d'euros, selon ses résultats publiés mercredi. (Belga)