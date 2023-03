L'Union européenne comptera 32 millions d'habitants en moins en 2100, selon Eurostat

Début 2023, l'Union comptait, selon Eurostat, 451,4 millions d'habitants. Cela représentait près de cinq millions de plus qu'un an plus tôt en raison d'une "arrivée massive dans l'UE de réfugiés ukrainiens" après l'invasion de leur pays par la Russie. Une certaine "reprise" se voyait également après la hausse de mortalité constatée lors des années pandémiques de 2020 et 2021. D'après les prévisions d'Eurostat, le nombre d'habitants dans l'UE va encore croître quelques années, pour atteindre son pic à 453 millions en 2026. La population deviendra ensuite moins dense, pour n'atteindre que 420 millions de personnes en 2100, soit environ 7% de moins qu'aujourd'hui. Si elles seront moins nombreuses, elles seront également plus âgées. Les plus de 80 ans pourraient représenter 15% de la population totale à la fin du siècle, contre 6% en 2023. La Belgique ne suit pas la moyenne européenne, puisque d'après Eurostat, sa population sera alors de 12,5 millions d'individus, contre 11,7 de nos jours, soit une augmentation de 7%. (Belga)