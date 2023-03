Ouverture officielle de l'exposition consacrée à l'égyptologie belge

L'exposition met non seulement en lumière l'histoire de l'Égypte ancienne, mais surtout l'histoire des nombreuses oeuvres égyptiennes majeures qui ont rejoint le Plat Pays. Cette histoire commence au XIXe siècle, lorsque la Belgique s'intéresse de plus en plus à l'Égypte d'un point de vue diplomatique et industriel. Léopold II, alors duc de Brabant, rapporta de nombreux objets et sarcophages du Pays des Pharaons. Des milliers d'objets ont ensuite rejoints la collection qui se compose aujourd'hui de plus de 12.000 pièces - dont plus de 200 objets sont exposés pour la première fois au grand public. Parmi les objets exposés figurent les sarcophages richement décorés de la Cachette des prêtres de Deir el-Bahari, une sculpture monumentale de la déesse Sekhmet ainsi que le Livre des Morts de Neferrenpet. Mais l'exposition jette également un nouveau regard sur les découvertes belges en matière d'égyptologie. L'événement sera par ailleurs ponctué par les interventions artistiques de Sara Sallam, une artiste contemporaine égyptienne née au Caire en 1991, qui montrent à quel point l'identité égyptienne contemporaine contraste fortement avec la genèse de l'histoire de l'égyptologie dans notre pays. L'exposition est placée sous le patronage de la reine Mathilde qui la visitait ce jeudi. L'exposition sera ouverte au grand public du vendredi 31 mars au 10 octobre 2023. (Belga)