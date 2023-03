Royaume-Uni: un homme coupable du meurtre d'une fillette tuée par une balle perdue

Olivia Pratt-Korbel avait été tuée le 22 août dernier. Sa mère avait ouvert la porte de la maison après avoir entendu du bruit dans la rue. Un homme s'était alors engouffré, traqué par un second qui avait tiré indistinctement. Une balle avait d'abord blessé la mère de famille de 46 ans à la main, avant d'atteindre la fillette qui se trouvait derrière elle en pleine poitrine. Sa mort --la troisième fusillade mortelle dans la ville en l'espace d'une semaine à l'époque-- a choqué et suscité des appels à renforcer la lutte contre les armes à feu et le crime organisé. L'accusé Thomas Cashman, avait reconnu être un dealer de cannabis de "haut-niveau" mais a contesté être le tireur. Il n'a pas réussi à convaincre le jury, qui après trois semaines de procès à Manchester l'a déclaré coupable du meurtre de la fillette, de tentative de meurtre sur l'homme pourchassé. Il a également été déclaré coupable d'avoir blessé la mère de l'enfant et de détention d'armes. Une femme qui avait eu une aventure avec l'accusé, témoin clé dans ce dossier, a déclaré au jury qu'il s'était réfugié chez elle après les faits, et l'avait entendu dire qu'il s'était "fait Joey". Thomas Cashman l'avait accusée de mensonges et de vouloir "ruiner sa vie". L'audience pour le prononcé de sa peine est prévue lundi. (Belga)