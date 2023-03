Tour des Flandres - Wout van Aert chef de file chez Jumbo-Visma pour le Tour des Flandres

Vainqueur de l'E3 Harelbeke vendredi et deuxième de Gand-Wevelgem deux jours plus tard après avoir offert la victoire à son équipier français Christophe Laporte, Van Aert mènera la sélection de Jumbo-Visma aux côtés de Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Tosh Van der Sande, Laporte, qui a aussi remporté À Travers la Flandre mercredi, l'Italien Edoardo Affini et le Néerlandais Tim van Dijke. Van Dijke remplace lui son compatriote Dylan van Baarle. Le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 n'est toujours pas remis d'une chute encourue sur l'E3 Harelbeke vendredi. Il avait déjà dû déclarer forfait pour À Travers la Flandre. Forfait en 2022 à cause du coronavirus, le natif d'Herentals court toujours après une première victoire sur le 'Ronde'. En 2020, il avait signé son meilleur résultat sur le deuxième Monument de la saison avec une 2e place, battu dans un sprint à deux par son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, tenant du titre. Le dernier vainqueur Belge au Tour des Flandres reste Philippe Gilbert en 2017. (Belga)