Tour des Flandres - Wout van Aert: "Le Ronde et Roubaix figurent bien sûr sur la liste de mes envies"

(Belga) Wout van Aert a récemment montré qu'il était en forme. Une troisième place à Milan-Sanremo, une victoire à l'E3 Harelbeke et une deuxième place à Gand-Wevelgem le démontrent. Dans cette dernière course, il a même offert la victoire à son coéquipier français Christophe Laporte. Dimanche, il ne visera que la victoire au Tour des Flandres. Une semaine plus tard, l'autre Monument, Paris-Roubaix, ne figure pas non plus à son palmarès.