Une cigarette ou une bougie chauffe-plat à l'origine de l'incendie à Zutendaal

Un habitant a appelé les secours vers 1h45 jeudi, après avoir remarqué un dégagement de fumée dans le bâtiment. La fumée provenait d'un logement du rez-de-chaussée. Les pompiers de la zone Limbourg-Est et la police locale (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) se sont rendus sur place. "Selon les conclusions de l'expert en incendie, il est certain que les victimes sont mortes d'une intoxication au CO. Le détecteur de fumée de l'appartement étant défectueux, les autres habitants n'ont été alertés que lorsque le détecteur de fumée des voisins du dessus s'est déclenché", a déclaré la porte-parole. "L'enquête de l'expert en incendie montre que le feu a pris à hauteur du canapé du salon, près de la cuisine. Il est probable qu'une cigarette ou une bougie chauffe-plat laissée sur place soit à l'origine de celui-ci", a déclaré Marijke Teunis. (Belga)