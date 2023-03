Vitesse excessive: il faut agir, dit Gilkinet après l'étude de Vias

"La dernière étude réalisée par Vias démontre à quel point la lutte contre les vitesses excessives reste une préoccupation majeure en termes de sécurité routière. La vitesse est, avec l'alcool et la distraction, un des trois tueurs sur nos routes. Nous continuons à avoir un problème culturel avec la vitesse en Belgique. Certains dépassements sont nettement au-delà de ce qui est autorisé. Des formations en cas de retrait de permis, des sanctions contre l'apologie de la vitesse, des amendes plus progressives en fonction de la vitesse, plus de radars tronçons et une meilleure lutte contre la récidive. Il faut agir !", a-t-il déclaré. La proportion de conducteurs ne respectant pas la limitation de 90 km/h a doublé en dix ans, passant de 26% en 2012 à 54%, pourcentage le plus élevé depuis le début des mesures, s'inquiète Vias dans sa dernière mesure de comportement en matière de vitesse. L'institut qualifie cette tendance de "préoccupante" alors que plus de la moitié des conducteurs mesurés enfreignent la limitation de 90 km/h. Un pour cent des automobilistes mesurés ont même dépassé la limitation d'au moins 47 km/h, relève Vias, qui souligne qu'en cas de contrôle, ces personnes auraient été automatiquement renvoyées devant le tribunal. De son côté, Touring considère que "la première des priorités devrait être de se concentrer sur des réglementations de vitesse cohérentes et justifiées par rapport à l'infrastructure, à l'heure du jour et de la nuit et aux conditions météorologiques. Avec notamment les signalisations dynamiques et intelligentes qui sont un outil performant et disponible aujourd'hui". (Belga)