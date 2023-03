WTA Miami - Déchirure de deux ligaments de la cheville pour Bianca Andreescu

Andreescu, 22 ans et 31e mondiale, s'était blessée mardi lors de son match face à Ekaterina Alexandrova (WTA 18). Après avoir reçu les premiers soins sur le court, elle avait été évacuée en chaise roulante, en larmes. Jeudi, la Canadienne a confirmé qu'elle souffrait d'une déchirure de deux ligaments de la cheville gauche. "C'est difficile de dire combien de temps cela va durer mais cela aurait pu être bien pire", a écrit la joueuse sur Twitter. "Je vais avancer au jour et je suis convaincue que je serai bientôt sur le court avec le bon travail, la bonne rééducation et préparation. J'ai déjà débuté ma rééducation et je continuerai à vous informer de l'évolution." Lauréate de l'US Open 2019, Andreescu avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L'année passée, elle n'avait fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois. Elle devrait donc manquer la confrontation entre le Canada et la Belgique en qualifications pour la phase finale de Billie Jean King Cup, prévue les 14 et 15 avril à Vancouver. (Belga)