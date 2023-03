Asile et migration - Sophie Van Balberghe remplace Dirk Van den Bulck à la tête du CGRA

Juriste diplômée de l'UCLouvain, Mme Van Balberghe a été commissaire adjointe du CGRA durant les 10 dernières années. Elle a commencé sa carrière dans cette institution, qui se prononce sur les demandes de protection internationale, avant d'entrer chez Fedasil, agence fédérale en charge de l'accueil des demandeurs, où elle a été directrice adjointe en charge du service jurididque durant 4 ans. "Mme van Balberghe est rompue aux arcanes de nos services d'asile. Elle devra relever un défi de taille dans la période à venir pour réduire l'arriéré des dossiers. C'est une experte dans son domaine et elle est très engagée dans l'organisation. Dans les années à venir, elle sera une partenaire qui contribuera à façonner les réformes structurelles dont la politique d'asile et d'immigration a besoin", a souligné la secrétaire d'Etat dans un communiqué. Son prédécesseur a salué une personnalité "forte et captivante, capable de développer une vision et d'élaborer une politique sur la base de cette vision, de diriger et d'orienter une équipe et une organisation, de diriger des projets, de chercher constamment à s'améliorer et de ne pas craindre le changement". "Elle est une garantie pour l'avenir du CGRA", a-t-il ajouté. (Belga)