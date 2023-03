Bélarus: aucun autre pays n'a évoqué l'usage d'armes nucléaires

"Soyons clairs, aucun autre pays n'a évoqué la possibilité de l'usage d'armes nucléaires dans ce conflit, aucun pays ne menace la souveraineté russe", a souligné l'ambassadeur britannique adjoint James Kariuki. L'annonce russe "est une nouvelle tentative d'intimider et de contraindre. Ça n'a pas marché jusqu'ici et ça ne marchera pas. Nous continuerons à soutenir les efforts de l'Ukraine pour se défendre", a-t-il ajouté. Si France, États-Unis, Royaume-Uni et d'autres membres du Conseil ont clairement condamné l'annonce de Moscou, certains ont renvoyé Russes et Occidentaux dos-à-dos, s'inquiétant d'une prolifération nucléaire. "On ne guérit pas le mal par le mal", a lancé l'ambassadeur brésilien Ronaldo Costa Filho. La Russie a fait référence à la politique de "partage nucléaire" de l'Otan et en particulier au positionnement d'armes nucléaires américaines en Europe, pour justifier son accord avec le Bélarus, une position répétée vendredi devant le Conseil de sécurité. "Réagir à un accord de partage nucléaire en plaçant des armes dans un État non nucléaire est aussi une violation des obligations envers le TNP", le traité de non-prolifération nucléaire, a déclaré l'ambassadeur brésilien, dénonçant un "nivellement par le bas qui n'assure la sécurité de personne, peu importe qui a fait le premier pas". Quant à la Chine, elle a appelé à "l'abolition des accords de partage nucléaire". "Nous plaidons pour qu'il n'y ait aucun déploiement d'armes nucléaires à l'étranger par tout État nucléaire, et pour le retrait des armes nucléaires déployées à l'étranger", a déclaré l'ambassadeur adjoint chinois Geng Shuang, sans citer aucun pays. (Belga)