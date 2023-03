Challenge Tour Golf - Yente Van Doren termine 50e en Inde

Van Doren a rendu une quatrième et dernière carte de 74, deux au-dessus du par, après deux birdies, deux bogeys et un double bogey, perdant 12 places au classement. Avec son total de 284, quatre sous le par, il finit à 14 coups du vainqueur, le Français Ugo Coussaud. Celui-ci décroche son premier succès sur le Challenge Tour. Coussaud devance d'un coup le Suisse Joel Girbach et l'Espagnol Manuel Elvira. (Belga)