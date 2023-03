Décès d'un père et de son fils sur un bateau: les examens révèlent une intoxication au CO

Les deux corps sans vie avaient été découverts sur une péniche de fortune. Après les premières observations de l'enquête, l'hypothèse de l'intoxication au CO avait été évoquée par les enquêteurs. Elle serait survenue à cause d'un générateur diesel défectueux. Les examens toxicologiques ont permis de confirmer l'intoxication, tout comme l'autopsie avait permis, un peu plus tôt, d'écarter l'intervention d'un tiers. D'après le bourgmestre de la commune, Christoph D'Haese, les deux personnes décédées, originaires de Wallonie, n'avaient aucun contact avec les autres habitants, et ne parlaient pas le néerlandais. (Belga)