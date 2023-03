Donald Trump inculpé - Inculpé au pénal, Donald Trump doit se présenter mardi devant la justice new-yorkaise

La justice new-yorkaise avait ouvert en 2018 une enquête sur un versement de 130.000 dollars effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump. La somme n'avait pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, une violation possible des lois électorales de l'État, et enregistrée en "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise, dont le siège est à New York. Après trois mois d'investigations et l'audition de nombreux témoins, le grand jury - un panel de citoyens tirés au sort et dotés de larges pouvoirs d'enquête - désigné en janvier a adopté jeudi un acte d'accusation dont le contenu n'a pas été rendu public. Le milliardaire républicain plaidera "non coupable", a fait savoir son avocat, Joe Tacopina. Mardi, il devra décliner son nom, âge, profession, se soumettre à une prise d'empreintes digitales et être pris en photo, comme tout prévenu. D'après son avocat, l'ex-président ne sera pas menotté mais pourrait avoir à traverser des couloirs en présence de médias. Après cette procédure, Donald Trump pourra rentrer chez lui. Le dossier devrait être confié, selon les médias américains, au juge Juan Merchan, qui a supervisé l'an dernier le procès pour fraudes fiscales de la Trump Organization. Ce magistrat "ME DETESTE", a écrit Donald Trump vendredi. Me Tacopina a indiqué qu'il comptait introduire "immédiatement" plusieurs recours pour tenter de faire invalider l'inculpation de son client. (Belga)