Donald Trump inculpé - La républicaine Marjorie Taylor Greene appelle à manifester à New York en soutien à Trump

"Nous soutiendrons le président Trump et manifesterons contre les tyrans", a poursuivi la membre du Congrès américain. "Rendez-vous mardi." Partisane de la mouvance conspirationniste QAnon, l'élue promeut les théories du complot issues des milieux d'extrême droite et antisémites. L'appel de Marjorie Taylor Greene réveille le souvenir de l'insurrection au Capitole qui, le 6 janvier 2021, avait fait cinq morts et blessé une centaine de policiers. Les mesures de sécurité autour du tribunal de Manhattan ont déjà été renforcées. La justice new-yorkaise a dans le viseur un versement de 130.000 dollars effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump. La somme n'avait pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, une violation possible des lois électorales de l'État, et enregistrée en "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise, dont le siège est à New York. (Belga)