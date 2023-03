DP World Tour - Thomas Pieters doit renoncer au Soudal Open

"En raison de la coïncidence du Soudal Open avec un tournoi du LIV Tour cette année (LIV Golf Invitational de Tulsa en Oklahoma, NDLR), je ne pourrai malheureusement pas être présent à Rinkven", a déclaré le numéro 1 belge dans un communiqué de l'organisateur Golazo vendredi. "Ce sera sans aucun doute une autre édition de premier plan quand je vois qui a déjà confirmé sa présence. J'essaierai certainement d'être à nouveau présent pour les prochaines éditions." Lors de la première édition, l'année dernière, Pieters avait terminé neuvième. La victoire était revenue à l'Anglais Sam Horsfield. Thomas Detry et Nicolas Colsaerts seront eux présents, tout comme Thomas Bjorn, Edoardo Molinari, Alexander Levy, Marcel Siem et Yannik Paul, deuxième l'an dernier. "Chacun de ces joueurs est une belle valeur ajoutée pour le Soudal Open", a déclaré le directeur du tournoi, Michael Jones. "Je suis convaincu qu'avec eux et d'autres, nous aurons une nouvelle édition de qualité à Rinkven. Beaucoup d'entre eux sont en forme et veulent essayer de se qualifier pour l'US Open chez nous". (Belga)