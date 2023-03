Frédéric De Gucht est le nouveau président de l'Open VLD à Bruxelles

Les membres de la section bruxelloise de l'Open VLD procédaient jeudi soir à l'élection d'un nouveau président, d'un nouveau bureau et d'un nouveau représentant de celui-ci dans la région Bruxelles-Capitale. Les votes de 145 membres ont été reçus et après dépouillement c'est Frédéric De Gucht qui a remporté haut la main le poste de président. M. De Gucht est le fils l'ancien président de parti Karel De Gucht et le frère du parlementaire flamand Jean-Jacques De Gucht. (Belga)