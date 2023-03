Helora inaugure à Nivelles le terrain qui accueillera son nouvel hôpital, prévu pour 2030

Le terrain est situé à Nivelles Nord, entre la sortie de l'autoroute E19 et la Ville. Ce qui devrait améliorer l'accessibilité aux soins pour les citoyens, l'hôpital actuel, construit il y a 165 ans, se situant en pleine ville. Le travail de conception et d'intégration urbanistique doit commencer dans les prochaines semaines mais les grandes options sont déjà arrêtées. Le nouvel hôpital de 343 lits proposera un plateau d'imagerie médicale complet, un bloc opératoire de 11 salles, et offrira un parking de 700 places ainsi qu'une connexion cyclable avec la ville. "Le nouvel hôpital s'inscrit dans une architecture plus large, celle de notre réseau Helora qui reconstruit cinq sites hospitaliers. La conception d'ensemble, l'organisation, les équipements de ces nouveaux sites seront semblables. Ils sont confiés à un seul et même bureau d'étude et groupement d'architecte. De quoi réaliser de solides économies, optimiser le travail tout en l'adaptant aux spécificités, Nivelles étant au sein du groupe le seul dans son gabarit de 350 places", a précisé vendredi à Nivelles Stéphan Mercier, le directeur général d'Helora. Présents lors de cette inauguration, tant le bourgmestre Pierre Huart au nom de la ville de Nivelles que la ministre Valérie De Bue pour le gouvernement wallon ont assuré aux responsables le soutien des pouvoirs publics pour que le projet se concrétise dans les meilleures conditions. (Belga)