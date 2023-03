Hospitalisé, le pape fait une visite surprise à des enfants malades

Dans l'après-midi, le chef de l'Église catholique, âgé de 86 ans, s'est rendu dans le département spécialisé de la polyclinique Gemelli, apportant aux enfants des oeufs en chocolat, des chapelets et des livres, a annoncé le Vatican. Au cours de cette visite surprise d'une trentaine de minutes, François a également baptisé un nouveau-né de quelques semaines, prénommé Miguel Angel. Sur une vidéo et des photos diffusées par le Vatican, on voit le pape souriant, appuyé sur un déambulateur, aspergeant d'eau bénite la tête du nouveau-né. Quelques heures plus tôt, le Vatican avait confirmé que François quitterait l'hôpital samedi et présiderait bien la messe du dimanche des Rameaux place Saint-Pierre, après deux jours d'interrogations à ce sujet. Le jésuite argentin, dont l'état de santé est en "nette amélioration" selon ses médecins, est hospitalisé depuis mercredi dans cet hôpital romain où il reçoit un traitement à base d'antibiotiques. "L'équipe médicale qui suit le pape François a confirmé sa sortie samedi après avoir analysé les résultats des examens effectués ce jour", a précisé dans un communiqué le Vatican vendredi soir. François, qui souffre de problèmes de santé chroniques et se déplace en règle générale en fauteuil roulant en raison de douleurs au genou, loge dans l'appartement privé réservé aux papes au 10e étage de l'hôpital universitaire Gemelli, où le pape Jean Paul II avait séjourné à plusieurs reprises en son temps. Créé en 1981, ce petit appartement comprend notamment un lit, une télévision, une cuisine, une salle de bains, un bureau et des équipements médicaux, ainsi qu'une petite chapelle, selon les médias. (Belga)