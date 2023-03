ITF Croissy-Beaubourg - Yanina Wickmayer éliminée en demi-finale

Victorieuse du W40 de Tallinn et finaliste du 40 de Macon, Wickmayer visait une troisième finale cette saison. Burrage, qui avait éliminé Greet Minnen (WTA 167) en quarts de finale, rencontrera en finale l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 73), tête de série N.1, ou la Française Margaux Rouvroy (WTA 366), issue des qualifications. Wickmayer remontera sur le court plus tard pour jouer la demi-finale du double aux côtés de Greet Minnen. La paire belge, première tête de série, défiera les Britanniques Freya Christie et Ali Collins, têtes de série N.3. (Belga)