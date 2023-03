ITF Murska Sobota - Magali Kempen rejoint le dernier carré du simple et la finale du double

Kempen, 25 ans, se hisse dans le dernier carré d'un tournoi pour la deuxième fois de la saison après le W60 de Sunderland en janvier. Elle rencontrera pour une place en finale la Roumaine Andreea Mitu (WTA 733), sortie des qualifications, ou la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 276). Kempen est remontée sur le court dans l'après-midi pour jouer sa demi-finale du double, aux côtés de la Suissesse Xenia Knoll (WTA 216 en double), avec qui elle forme la paire tête de série N.4. Elles ont éliminé les têtes de série N.1, la Polonaise Weronika Falkowska (WTA 92) et la Grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 200) au bout d'un super tiebreak interminable : 4-6, 6-2 et 15/13. La Britannique Harriet Dart et la Roumaine Andreea Mitu ou la Russe Ksenia Lakutova et la Hongroise Adrienn Nagy seront leurs adversaires en finale. (Belga)