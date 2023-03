Jupiler Pro League - Frank Boeckx quitte son poste d'entraîneur des gardiens d'Anderlecht

"C'était une décision très difficile à prendre, car je me suis toujours engagé avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai pleinement confiance dans la direction que prend le club", indique Frank Boeck, cité dans un communiqué du RSCA. "J'ai deux équipes qui me tiennent à cœur: le RSCA et ma famille. Ma famille a un peu plus besoin de moi aujourd'hui. Je tiens à remercier le club pour les opportunités qu'il m'a accordées et je serai à tout jamais un supporter du Sporting". Frank Boeckx, 36 ans, a joué à Anderlecht de 2015 à 2020. Il était le gardien titulaire du Sporting lorsque les Mauves ont décroché leur dernier titre de champion en 2017. Souffrant du dos, il avait mis un terme à sa carrière et était devenu entraîneur des gardiens anderlechtois en 2019, d'abord en U21 puis en équipe A à partir d'octobre 2022. Anderlecht indique être "déjà en pourparlers avec son successeur, qui entrera en fonction cette saison". (Belga)