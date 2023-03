La demande de libération conditionnelle d'Oscar Pistorius refusée

"Je ne sais pas pour quels motifs la demande a été refusée, on nous a seulement informés qu'elle l'avait été et qu'elle serait réexaminée dans un an", a affirmé à l'AFP Tania Koen. Une audience devant une commission ad hoc s'était tenue dans la matinée et devait informer les avocats des deux parties après délibération. La loi sud-africaine prévoit qu'un condamné pour meurtre puisse bénéficier d'une libération anticipée une fois la moitié de sa peine écoulée. Oscar Pistorius est éligible depuis juillet 2021. L'affaire remonte à 10 ans. Aux premières heures de la Saint-Valentin, le 14 février 2013, Pistorius tire avec un fusil à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. La mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, venue passer la nuit chez lui à Pretoria, est tuée de quatre balles. Riche, célèbre, le sextuple champion paralympique était entré un an plus tôt dans la légende du sport en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des Jeux olympiques de Londres, une première pour un double amputé. "Blade Runner", son surnom en référence à ses prothèses de carbone en forme de pattes de félin, avait été arrêté au petit matin. Il avait plaidé la méprise, expliquant avoir cru qu'un cambrioleur était parvenu à s'introduire dans sa résidence ultra-sécurisée. (Belga)