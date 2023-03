La Liga - Le FC Barcelone en contact avec Lionel Messi en vue d'un retour

Messi, 35 ans, a fait ses adieux en pleurs au FC Barcelone le 8 août 2021 après 21 saisons passées au club. Le Barça avait été incapable de lui offrir un nouveau contrat dans un contexte de difficultés financières majeures. Il avait alors rejoint le PSG de Neymar et Kylian Mbappé et signé à Paris un contrat de deux ans qui expire cet été. Le Barça n'a jamais caché son désir de faire revenir le capitaine champion du monde l'an dernier au Qatar. "Leo et sa famille savent l'affection que je leur porte", a déclaré Yuste lors d'une conférence de presse vendredi. "J'ai participé aux négociations qui, malheureusement, n'ont pas abouti à un certain résultat", a-t-il encore ajouté. "J'ai toujours eu et j'ai encore ce caillou dans ma chaussure que Leo n'a pas pu continuer dans notre club. Messi sait à quel point nous l'apprécions. J'aimerais beaucoup qu'il revienne. Nous sommes en contact, bien sûr, avec eux". Lionel Messi a quitté l'Argentine en juillet 2000 à 13 ans et a suivi la filière de formation du FC Barcelone jusqu'à intégrer l'équipe première le 16 octobre 2004. Il a joué 778 matchs avec le Barça, marqué 672 buts et donné 303 assists. Il a remporté dix titres de champion d'Espagne, quatre Ligues des Champions, sept Coupe du Roi et trois Coupes du monde des clubs avec les "Blaugranes". (Belga)