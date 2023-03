La Wallonie adopte à son tour son plan 23-26 de lutte contre le racisme

Parmi les mesures les plus marquantes, communiquées vendredi par le cabinet de la ministre de l'Égalité des chances, Christie Morreale (PS), figure l'organisation de "contrôles mystères" pour détecter les discriminations dans l'accès au logement. Le gouvernement wallon annonce également de futurs "tests de situation" en matière d'embauche, lors desquels les inspecteurs du SPW se feront passer pour des candidats à un emploi, là aussi de manière à détecter de potentielles discriminations. Pour faciliter l'accès à l'emploi de personnes ne parlant pas le français, la Wallonie souhaite permettre plus largement des épreuves en langues étrangères pour faire valider des compétences, pour les métiers qui ne nécessitent pas de maitriser le français. Un Conseil régional de lutte contre le racisme devrait aussi être créé. Le gouvernement bruxellois avait déjà adopté son propre plan de lutte contre le racisme 2023-26 en décembre dernier, et l'exécutif de Fédération Wallonie-Bruxelles a fait pareil la semaine dernière. Chaque instance contribuera ainsi au Plan interfédéral de lutte contre le racisme, qui est encore en construction. (Belga)