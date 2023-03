Le TAS confirme la suspension à vie de l'ancien vice-président de la Fédération haïtienne

L'affaire avait débuté en mai 2020 lorsque la Chambre d'instruction de la FIFA avait ouvert une enquête concernant Yves Jean-Bart, l'ancien président de la FHF, qui était soupçonné d'avoir contraint plusieurs joueuses à avoir des rapports sexuels avec lui. Au cours de cette procédure, Rosnick Grant avait été identifié comme l'un des auteurs d'abus sexuels. Un procédure avait été ouverture à son encontre en août 2020. Grant avait été suspendu à vie le 22 juillet 2021 et avait déposé appel au TAS quelques mois plus tard. Une audience s'est tenue au TAS les 15 et 16 février dernier, "au cours de laquelle de nombreux témoins ont été entendus, certains bénéficiant de mesures de protection particulières", a précisé le TAS dans son jugement. Le Tribunal explique que "les éléments de preuve portés à la charge de M. Rosnick Grant concernant les accusations d'abus sexuels étaient suffisamment convaincants" tandis que "la Formation arbitrale a également relevé le manque de cohérence et les imprécisions dans les déclarations des témoins appelés par M. Rosnick Grant." Le TAS a dès lors confirmé la suspension à vie infligée à Grant, tout en réduisant l'amende de 100.000 à 35.000 francs suisses. Il y a quelques semaines, le TAS avait par contre annulé la suspension à vie infligée à Yves Jean-Bart, considérant que les éléments de preuve contre lui étaient "incohérents, imprécis et contradictoires". Cette sentence fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral suisse. (Belga)