Les déchets ménagers reprennent leur diminution en province de Liège

Comparés à 2019, dernière année "normale", les chiffres 2022 affichent également une tendance à la baisse. Ainsi, 507.000 tonnes de déchets ménagers ont été comptabilisées en 2019 contre 487.100 en 2022, soit 469 kilos par an par habitant. En 2021, le volume de déchets avait atteint 545.000 tonnes, particulièrement en raison de l'augmentation d'encombrants et autres déchets liés aux inondations. L'année 2022 a également marqué les 30 ans des recyparcs. Au nombre de 49 au sein du réseau d'Intradel rassemblant 72 communes en province de Liège, ils enregistrent plus de 1.000 visites par heure. "Les recyparcs représentent 46% des tonnages d'Intradel. Le taux de recyclage/valorisation est de 95% contre, dès lors, seuls 5% de déchets encore enfouis. C'est notamment le cas des déchets encombrants non-combustibles", précise la directrice d'Intradel. "À ce jour, 33 fractions de déchets y sont collectées contre 13 en 1992." (Belga)