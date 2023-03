L'Inami débloque 1,2 million pour une nouvelle approche de rééducation après une paralysie

(Belga) L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) a réservé un budget d'1,2 million d'euros pour la recherche sur les effets à long terme de la rééducation high-tech chez les patients paralysés. L'AZ Herentals et la KU Leuven mèneront cette étude, indiquent vendredi l'hôpital et l'université, à l'initiative de To Walk Again, une organisation à but non lucratif soutenant les personnes souffrant de handicaps physiques.