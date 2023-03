M. Stoltenberg espère hisser le drapeau finlandais à l'Otan dans les prochains jours

"J'ai hâte de hisser le drapeau de la Finlande au siège de l'Otan dans les jours qui viennent", a-t-il tweeté avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance prévue à Bruxelles les 4 et 5 avril. "J'accueille favorablement le vote de la grande Assemblée nationale turque de ratifier l'appartenance de la Finlande à l'Otan", a ajouté M. Stoltenberg en soulignant que les trente alliés ont désormais tous ratifié le protocole d'adhésion de Helsinki. Il a également, dans un communiqué, salué les contributions que la Finlande apportera à l'Alliance atlantique avec ses "forces (armées) hautement capables" et leurs capacités de pointe. Le parlement turc a ratifié jeudi soir l'adhésion de la Finlande à l'Otan, rendant possible son élargissement au pays scandinave frontalier de la Russie comme 31e membre. (Belga)