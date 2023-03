Météo - La semaine se termine sous une pluie immuable

Le vent sera généralement assez fort dans l'intérieur du pays et fort le long du littoral. Les rafales pourront atteindre des valeurs proches de 80 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec des pluies assez abondantes et parfois sous forme d'averses. Les minima seront compris entre 5°C en haute Ardenne et 8 ou 9°C dans la plupart des autres régions. Le vent diminuera quelque peu pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur du pays et assez fort à fort le long du littoral. Les rafales diminueront de 80 km/h en soirée à 60 km/h en fin de nuit. Samedi, le temps sera gris avec des pluies toujours assez abondantes. Les maxima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 9 ou 10°C dans la plupart des autres régions. Des rafales pouvant atteindre 60 km/h sont encore à prévoir. Dimanche, le soleil devrait progressivement faire son retour et annoncer une semaine à l'atmosphère plus printanière. (Belga)