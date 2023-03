Moins de fumeurs ont appelé la ligne Tabacstop en 2022

Tabacstop a enregistré 19.008 contacts téléphoniques ou par e-mail en 2022 pour l'essentiel avec des personnes qui entendaient arrêter de fumer. Ces chiffres sont en baisse depuis plusieurs années. Du côté francophone, 13% de personnes en moins ont ainsi téléphoné pendant les heures de permanence. La baisse n'est que de 4% pour le nord du pays. Les fumeurs en voie de sevrage font aussi régulièrement appel à la ligne gratuite mise à leur disposition par la Fondation contre le Cancer via d'autres canaux. L'an dernier, 15.248 contacts ont ainsi été dénombrés via Facebook et le site internet a été visité par 248.956 visiteurs uniques. Depuis juin 2022, Tabacstop propose également une aide via un chatbot sur son site internet. Celui-ci porte le nom de 'Helpy' et a déjà eu 1.558 conversations durant sa courte existence. Toute personne qui contacte Tabacstop sera mise en contact avec une équipe de psychologues et de tabacologues qui proposent notamment un coaching personnel. Au terme de l'expérience, la moitié des fumeurs ont réussi à arrêter de fumer. Et sans avoir eu recours à un traitement médicamenteux dans la plupart des cas. Fin 2022, le gouvernement fédéral, en collaboration avec les ministres régionaux compétents, a lancé sa nouvelle stratégie antitabac qui s'appliquera jusqu'en 2028 et dont l'objectif est de parvenir à "une génération sans tabac". Un objectif partagé par Tabacstop et la Fondation contre le Cancer. (Belga)