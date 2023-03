Mondial féminin 2027 - Le Brésil candidat à l'organisation du Mondial féminin

Lula a expliqué que la ministre du Sport Ana Moser travaillait au dossier. "Nous sommes en meilleure position que nous l'étions pour accueillir le Mondial masculin", en 2014, a écrit Lula, en marge du passage du trophée de la prochaine Coupe du monde, organisée cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande. "Et nous avons évolué dans le football féminin. Le gouvernement sera disponible pour que nous ramenions la Coupe du monde 2027 au Brésil." La fédération brésilienne a déjà envoyé une lettre à la FIFA pour annoncer l'intérêt du pays à organiser le Mondial. La FIFA, l'instance mondiale du football, a ouvert la procédure de candidature le 23 mars. Le lendemain, les fédérations belges (URBSFA), allemandes (DFB) et néerlandaises (KNVB) annonçaient avoir soumis leur candidature commune officielle. Les pays intéressés ont jusqu'au 21 avril pour envoyer leur déclaration d'intérêt. Le Congrès de la FIFA du 17 mai 2024 désignera le ou les pays hôte(s). Le Brésil a organisé le Mondial masculin en 1950 et en 2014 mais jamais l'édition féminine. La prochaine édition se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, 32 nations y participeront. La Belgique a été éliminée en barrages. (Belga)