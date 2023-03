OHL attend les résultats de l'enquête sur l'accident de Sofian Kiyine avant de réagir

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent comment le joueur a percuté un rond-point à grande vitesse au volant de son véhicule avant d'être catapulté à travers le mur latéral d'une salle de sport à Flémalle, en province de Liège. La voiture a terminé sa course sur le flanc. Le milieu de terrain de l'OHL a été transféré aux urgences de l'hôpital le plus proche. Il est hors de danger même si on ignore la nature précise de ses blessures. Le club attend toutefois d'en savoir plus avant de réagir. Des enfants étaient présents dans le hall sportif au moment de l'accident, mais aucun blessé n'est à déplorer. (Belga)