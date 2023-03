Route Adélie - Le Norvégien Fredrik Dversnes inaugure son palmarès à Vitré

Le Français de l'équipe Arkéa Samsic Kévin Vauquelin a pris la 2e place à 5 secondes. Un autre Français Louis Barré (Arkéa Samsic) a réglé le sprint du premier peloton à 43 secondes devant ses compatriotes Nicolas Debeaumarché (St Michel-Mavic-Auber93) et Bryan Coquard (Cofidis). Dversnes décroche son premier succès pro et succède au palmarès de cette 6e des 17 courses de la Coupe de France au Français Axel Zingle. Il offre son 50e succès à la formation norvégienne Uno-X et le 3e en 2023. (Belga)