Royaume-Uni: un nouveau James Bond publié pour le couronnement de Charles III

Ian Fleming Publications, la société qui détient les droits littéraires du personnage créé par Ian Fleming, a annoncé avoir demandé à Charlie Higson d'écrire cette nouvelle aventure. L'auteur et acteur britannique de 64 ans, grand fan de 007, est déjà à l'origine de cinq romans racontant les aventures d'un James Bond adolescent, écrits à destination du jeune public. Le nouveau roman doit être publié le 4 mai, deux jours avant le couronnement du roi Charles III le 6. Il s'intitulera "On His Majesty's Secret Service", version masculine du titre du 10e roman de Ian Fleming publié il y a 60 ans : "On Her Majesty's Secret Service" ("Au service secret de Sa Majesté"). "Le couronnement du roi Charles III est un événement capital pour le pays", a expliqué Corinne Turner, directrice générale de Ian Fleming Publications. "Nous nous sommes demandé comment nous pourrions le célébrer, et la réponse nous a semblé évidente. Le livre +Au service secret de Sa Majesté+ de Ian Fleming a été publié pour la première fois le 1er avril 1963. Quelle meilleure façon, 60 ans plus tard, de marquer ce nouveau chapitre de l'histoire qu'en publiant une toute nouvelle histoire?" L'intrigue du nouvel opus se déroule à l'époque contemporaine, deux jours avant le couronnement du roi, et Bond est chargé de déjouer une attaque de dernière minute visant à perturber la cérémonie. (Belga)