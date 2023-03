Six suspects sous mandat d'arrêt pour trafic de cocaïne via le port d'Anvers

Les individus ont été interpellés lors d'une série de perquisitions dans plusieurs districts anversois, à savoir Berchem, Deurne et Hoboken, ainsi qu'à Etterbeek, Jette et Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise. Les forces de l'ordre ont mis la main sur trois autres personnes lors de ces opérations, mais elles n'ont pas été placées sous mandat d'arrêt. Les prévenus seraient responsables de l'importation à grande échelle de cocaïne via le port anversois. La drogue était, dans un premier temps, stockée dans les environs d'Anvers, avant d'être livrée à l'étranger. (Belga)