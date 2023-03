TC Charleroi - Deux ans de prison par défaut pour l'agresseur de Bobby Bö

Le 19 octobre 2019, Geoffrey G. était poursuivi pour avoir agressé Gerhard "Bobby" Böhmer, ex-joueur du Sporting de Charleroi dans les années 70. La victime avait reçu plusieurs coups violents, au pied de son immeuble à appartements rue Terry Mouchon à Lodelinsart. Juste avant cette scène de violence, une première scène avait opposé Geoffrey G. et Michel A. Un vol de GSM a été commis au sein du logement de ce dernier, qui avait également été frappé par Geoffrey G. Juste après ce premier coup, Michel A. avait reconnu être remonté à son appartement pour se saisir d'un bâton. "Et c'est là que j'ai entendu des gens à l'extérieur crier 'il tape sur Böhmer, il tape sur Böhmer.' Alors j'ai avancé avec mon bâton pour aider Bobby, en tentant de frapper l'autre prévenu." Six jours plus tard, Gerhard "Bobby" Böhmer est décédé en milieu hospitalier à la suite de problèmes de santé sans lien avec la scène de coups et blessures. Le ministère public avait requis une peine de 10 mois de prison contre Michel A. et deux ans de prison contre Geoffrey G., connu de la justice depuis 1997 pour des faits de violence. (Belga)