TC Liège - Expertise ordonnée pour le suspect de viols sur deux jeunes filles

(Belga) Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans le dossier d'un habitant de Grâce-Hollogne poursuivi pour avoir commis un viol et des atteintes à l'intégrité sexuelle sur deux jeunes filles âgées de 15 et 17 ans et souffrant d'un handicap mental.