Un bus hybride du Tec Charleroi prend feu

"C'est la première fois qu'un problème du genre se produit en Wallonie. Des experts du Tec ainsi que du concessionnaire Volvo vont désormais se pencher sur les causes du problème. À cette heure, celles-ci restent indéterminées", a indiqué la directrice commerciale. Le Tec Charleroi exploite des bus hybrides depuis 2017. Fonctionnant au carburant et à l'électricité, ces véhicules participent à l'objectif que s'est fixé la société de réduire ses émissions. Leurs batteries sont rechargées via un système de pantographe présent à certains terminus du réseau. (Belga)