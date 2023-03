Une vingtaine de personnes arrêtées lors du démantèlement d'un trafic de drogues

Une "Joint investigation team" (JIT) avait été financée et mise sur pied par Eurojust, afin de mener à bien cette action qui a mobilisé 300 policiers. Le 28 mars, jour de l'opération, l'Agence a mis en place un centre de coordination afin de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires des différents pays. Des informations obtenues par les autorités françaises issues de EncroChat et SkyECC, deux logiciels de communication cryptée utilisés par le groupe criminel, ont prouvé l'existence d'importantes opérations de trafic de drogues, se déroulant notamment en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Le groupe était par ailleurs soupçonné d'utiliser des banques clandestines pour blanchir ses gains. Cette méthode permet en effet de transférer ou de convertir de grandes quantités d'argent en cryptomonnaie, sans qu'elles n'aient besoin de traverser une frontière physique. Durant l'opération, 22 suspects ont été arrêtés, et 2 millions d'euros en cash ainsi que des dizaines de kilos de cocaïne et d'armes à feu ont été saisis. Des véhicules et des montres de luxe ont également été confisqués. Le dossier avait été ouvert par les autorités françaises en janvier 2021 et une enquête conjointe avait déjà été mise en place entre la France et l'Allemagne avec le soutien d'Eurojust en mars 2022. (Belga)