Au moins un mort et 28 blessés après l'effondrement du toit d'une salle de concert aux USA

Selon le chef des pompiers de Belvidere, Shawn Schadle, cinq personnes qui se trouvaient dans la salle de concert ont été gravement blessées, cinq autres l'ont été légèrement et 18 personnes présentent des blessures moyennes. La salle accueillait 260 spectateurs pour un concert des groupes de death metal Morbid Angel, Revocation et Skeletal Remains. Belvidere, une ville de 25 000 habitants située dans le nord-ouest de l'Illinois, se trouve à une centaine de kilomètres de Chicago. Des vents atteignant 145 kilomètres par heure ont été enregistrés au moment de l'accident. Dans l'Arkansas, une tornade a par ailleurs tué au moins trois personnes vendredi soir et en a blessé quelque 600 autres. Des tornades ont également été signalées dans les États du Tennessee, du Wisconsin, de l'Iowa et du Mississippi. Environ 110.000 personnes sont privées d'électricité dans l'Illinois, 74.000 dans l'Arkansas et 27.000 dans l'Iowa, rapporte le site spécialisé PowerOutage.us. Une semaine plus tôt, une tornade dans le Mississippi et l'Alabama avait déjà tué au moins 26 personnes. (Belga)